Tribunal falla en contra de Daddy Yankee en millonaria disputa con su exesposa

Daddy Yankee asisitió al Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde recibió un fallo judicial negativo para su pedido.

La batalla legal entre Daddy Yankee y Mireddys González sigue más vigente que nunca, debido a un nuevo giro que se ha dado luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico fallara en contra del artista en un proceso relacionado con la división de bienes tras su divorcio.

Con esta decisión, el organismo judicial de la isla del encanto ratificó las resoluciones emitidas por tribunales inferiores y cerró la puerta a nuevas apelaciones sobre este reclamo.

Según explicó el abogado Pablo Lugo, el cantante agotó todos los recursos legales que tenía disponibles en el sistema judicial de Puerto Rico.

“Esta decisión es final y firme”, señaló el juez, quien también mencionó que, tras casi 29 años de matrimonio bajo una sociedad conyugal, ambas partes tienen derecho al patrimonio construido durante toda la relación.

La gran fortuna involucrada en el proceso legal sería de unos 500 millones de dólares aproximadamente.

Sin embargo, el fallo no menciona que los bienes ya hayan sido repartidos, sino que reconoce los derechos de González dentro de la liquidación patrimonial que aún sigue en marcha.

Por otro lado, Mireddys González solicitó una compensación provisional de cinco millones de dólares y un pago mensual mientras continúan los procesos relacionados con la división de bienes de la expareja.

Aunque esta resolución representa una de las mayores derrotas judiciales para el cantante desde que comenzó el conflicto, la disputa legal todavía no ha llegado a su fin.

Aún se encuentran abiertos otros procedimientos vinculados a las finanzas y a las empresas que ambos administraron durante todo el tiempo de su matrimonio.