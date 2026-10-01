Muere Peppino Mazzullo, voz histórica de Topo Gigio, a los 100 años

Peppino Mazzullo dio voz a Topo Gigio entre 1961 y 2006 y también escribió e improvisó varios de los diálogos que hicieron famoso al personaje.

Peppino Mazzullo, actor, doblador y una de las voces más reconocibles de la televisión italiana, murió este 30 de septiembre de 2026 a los 100 años. Su nombre quedó ligado durante décadas a Topo Gigio, el pequeño ratón que marcó a generaciones de niños dentro y fuera de Italia.

Mazzullo nació el 6 de junio de 1926 en Santo Stefano di Briga, localidad de Mesina, Sicilia. Allí mismo falleció en su vivienda, meses después de celebrar sus 100 años acompañado por habitantes de su comunidad.

Dio voz a Topo Gigio durante 45 años

Su vínculo con Topo Gigio comenzó oficialmente en 1961. Desde entonces y hasta 2006, Mazzullo prestó su voz al personaje creado por María Perego y Federico Caldura, convirtiéndose en una pieza clave de su identidad.

Pero su aporte fue más allá de hablar detrás del muñeco. Mazzullo también escribió textos e improvisó diálogos durante las grabaciones. De su creatividad nació una de las expresiones más recordadas del personaje, “Ma cosa mi dici mai?”.

Topo Gigio llegó a Estados Unidos

La popularidad del personaje trascendió Italia. Mazzullo participó con Topo Gigio en The Ed Sullivan Show, uno de los programas más importantes de la televisión estadounidense de la época. Esto ayudó a que el personaje ganara reconocimiento internacional.

Topo Gigio se convirtió después en un fenómeno televisivo en varios países y tuvo adaptaciones en distintos idiomas. La voz de Mazzullo quedó especialmente asociada a la versión italiana original.

También trabajó en teatro y televisión

Antes y durante su etapa con Topo Gigio, Mazzullo desarrolló una carrera en teatro, radio y televisión. Estudió actuación entre Roma y Milán y participó en programas como Zecchino d'Oro y Canzonissima.

También interpretó a Richetto, un personaje infantil que acompañaba al Mago Zurlì en Zecchino d'Oro.

Tras regresar definitivamente a Sicilia, fundó el Piccolissimo Teatro de Messina, donde dirigió una escuela dedicada al teatro cómico y dramático y trabajó en la formación de jóvenes actores.

Celebró sus 100 años en junio

El pasado 6 de junio, Mazzullo celebró su cumpleaños número 100 en Santo Stefano di Briga. La comunidad organizó un homenaje y el actor compartió la celebración con familiares, amigos y vecinos.

Los funerales están previstos para este 1 de octubre en la iglesia de San Giovanni Battista, en Santo Stefano di Briga.