La gira latinoamericana de Don Omar ha desatado una demanda histórica de boletos en la región.

Durante una transmisión en directo a través de sus redes sociales, el cantante puertorriqueño expresó su asombro por la respuesta del público y anunció que buscará abrir espacio en su agenda para sumar nuevas fechas en distintos países de Latinoamérica.

El intérprete de éxitos como Danza Kuduro, Dile, Salió el Sol y Virtual Diva confirmó oficialmente una segunda presentación en Medellín (Colombia) para el 6 de noviembre de 2027 y adelantó su intención de seguir ampliando el recorrido:

Voy a buscar el espacio y el tiempo, a ver cómo añadimos más fechas y más noches a esa aventura por allá por Colombia Don Omar

Alta demanda y precios de las entradas en Ecuador

El entusiasmo por los conciertos del artista se reflejó con fuerza en Ecuador, donde la jornada de preventa estuvo marcada por inconvenientes técnicos en la plataforma digital y una fila virtual que supera los 201 505 turnos de espera.

Para los conciertos anunciados en el país, la organización habilitó nueve localidades con tarifas que oscilan entre los USD 30 y los USD 450 (valores que no incluyen impuestos ni cargos por servicio).

Seis países ya registran sold out

El tour de Don Omar ya tiene seis sold out en seis países de América Latina:

· Colombia: Medellín y Bogotá.

· Perú: Lima.

· Guatemala: Ciudad de Guatemala.

· El Salvador: San Salvador.

· Argentina: Buenos Aires.

· Chile: Santiago.

Se espera que en los próximos días el equipo del artista oficialice si se habilitarán nuevas fechas adicionales en los países donde la boletería se agotó en tiempo récord.