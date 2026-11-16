Don Omar al cierre de uno de sus conciertos por EE.UU

El cantante puertorriqueño Don Omar anunció oficialmente su nueva gira internacional denominada The Last King World Tour, en la que incluyó a Ecuador con dos presentaciones confirmadas para el próximo año.

El artista urbano se presentará el 30 de octubre de 2027 en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, y el 31 de octubre en el Estadio Modelo, en Guayaquil.

Don Omar es considerado uno de los máximos referentes en la historia del reguetón. El intérprete en esta gira hará un repaso por todos los temas que lo han colado como líder del género y que han marcado a varias generaciones.

Su público en redes sociales se hace presente y espera que el setlist cuente con éxitos globales como Danza Kuduro, Dile, Pobre Diabla, Salió el Sol y Taboo.

Preventa y registro para los conciertos de Don Omar en Ecuador

Los fanáticos interesados en asegurar sus boletos de manera anticipada deberán cumplir con un registro previo en el portal oficial del artista, plataforma mediante la cual se asignará el código necesario para acceder a la compra.

La etapa de preventa se habilitará exclusivamente en modalidad en línea desde el 19 hasta el 26 de noviembre de 2026, a través del sitio web de Ticketshow.

Localidades y costos para ver a Don Omar en Quito y Guayaquil

La empresa encargada de organizar el evento detalló el costo de las distintas localidades habilitadas para ambas ciudades.

Conoce los precios de las entradas:

Localidad Quito Guayaquil General $30 $30 VIP $60 $60 Fan $90 $90 Palco $120 - Cancha $150 $150 Output box $180 $180 Front box $220 $220 Kingdom VIP 2 $280 $280 Kingdom VIP 1 $450 $450

Hay que resaltar que estos valores están sujetos a cargos e impuestos según corresponda.