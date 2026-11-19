Robert Pattison podría recibir hasta USD 98 millones por interpretar al agente 007 durante los próximos tres año.

La elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond, confirmada el lunes 16 de noviembre de 2026, no solo marca una nueva etapa para una de las franquicias cinematográficas más reconocidas del mundo, sino que también podría representar uno de los contratos más lucrativos de su carrera.

El actor de 40 años, conocido por sus papeles en Crepúsculo y The Batman, protagonizará la vigesimosexta película de la saga, que estará a cargo de Amazon MGM Studios.

¿Cuánto dinero ganaría Robert Pattinson como James Bond?

Según información publicada por el diario británico Daily Mail, Pattinson podría recibir entre USD 76 millones y USD 98 millones por un contrato de tres años.

El acuerdo contemplaría su participación en tres películas de la franquicia, aunque las condiciones económicas todavía no han sido confirmadas oficialmente por el estudio cinematográfico.

Además, el intérprete británico habría recibido USD 1 millón solamente por realizar las pruebas de pantalla para conseguir el papel del agente secreto.

Jeff Bezos participó en la elección del nuevo James Bond

Jeff Bezos, fundador de Amazon, confirmó que estuvo directamente involucrado en el proceso de selección del actor que reemplazará a Daniel Craig.

Según el periódico británico The Times, su esposa, Lauren Sánchez, también habría expresado su opinión sobre las audiciones de Pattinson.

La próxima película será dirigida por Denis Villeneuve, reconocido por su trabajo en producciones como Dune, y marcará el inicio de una nueva etapa de la franquicia bajo el control creativo de Amazon MGM Studios.