El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el plazo para que las organizaciones políticas, alianzas y candidatos al CPCCS acreditan a sus delegados para las Elecciones 2027.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó este jueves 19 de noviembre de 2026 que el plazo para acreditar delegados de cara a las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027 concluye a las 23:59 del sábado 21 de noviembre de 2026.

La fecha límite se cumple ocho días antes de la jornada de sufragio prevista para estos comicios.

El llamado está dirigido a las organizaciones políticas, alianzas y candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.

Requisitos para ser delegado

De acuerdo con el boletín oficial del organismo electoral, los ciudadanos que vayan a actuar como delegados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

Encontrarse en goce de los derechos políticos .

Ser mayor de 18 años .

Saber leer y escribir .

Documentación para el proceso de acreditación

Los representantes legales o procuradores comunes de las organizaciones políticas, al igual que los candidatos al CPCCS , deberán presentar:

Una solicitud de acreditación de delegados , dirigida a los directores o directores de las delegaciones provinciales electorales o al presidente del CNE, según corresponda.

, dirigida a los directores o directores de las delegaciones provinciales electorales o al presidente del CNE, según corresponda. La nómina de delegados a acreditarse en un dispositivo magnético , elaborada de acuerdo con el formato establecido por el CNE .

Funciones y espacios de control

Los delegados acreditados podrán participar en distintos puntos y etapas del proceso electoral:

Juntas Receptoras del Voto .

. Juntas Provinciales Electorales .

Centros de Procesamiento Electoral y de Digitalización de Actas .

Mesas de Reconteo .

Centro de Mando y Difusión de Resultados y demás áreas del proceso .

Con este procedimiento, el CNE señaló que busca garantizar un desarrollo transparente y abierto a la observación de los actores políticos.