Elecciones 2027: CNE recuerda que el plazo para acreditar delegados vence este 21 de noviembre
Organizaciones políticas, alianzas y candidatos al CPCCS tienen hasta las 23:59 del 21 de noviembre de 2026 para registrar a sus delegados ante el organismo electoral.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el plazo para que las organizaciones políticas, alianzas y candidatos al CPCCS acreditan a sus delegados para las Elecciones 2027.
CNE
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Actualizado:
19 nov 2026 - 20:16
El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó este jueves 19 de noviembre de 2026 que el plazo para acreditar delegados de cara a las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027 concluye a las 23:59 del sábado 21 de noviembre de 2026.
La fecha límite se cumple ocho días antes de la jornada de sufragio prevista para estos comicios.
El llamado está dirigido a las organizaciones políticas, alianzas y candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.
Requisitos para ser delegado
De acuerdo con el boletín oficial del organismo electoral, los ciudadanos que vayan a actuar como delegados deben cumplir con las siguientes condiciones:
- Ser ecuatoriano o ecuatoriana.
- Encontrarse en goce de los derechos políticos.
- Ser mayor de 18 años.
- Saber leer y escribir.
Documentación para el proceso de acreditación
Los representantes legales o procuradores comunes de las organizaciones políticas, al igual que los candidatos al CPCCS , deberán presentar:
- Una solicitud de acreditación de delegados, dirigida a los directores o directores de las delegaciones provinciales electorales o al presidente del CNE, según corresponda.
- La nómina de delegados a acreditarse en un dispositivo magnético , elaborada de acuerdo con el formato establecido por el CNE.
Funciones y espacios de control
Los delegados acreditados podrán participar en distintos puntos y etapas del proceso electoral:
- Juntas Receptoras del Voto.
- Juntas Provinciales Electorales.
- Centros de Procesamiento Electoral y de Digitalización de Actas.
- Mesas de Reconteo.
- Centro de Mando y Difusión de Resultados y demás áreas del proceso.
Con este procedimiento, el CNE señaló que busca garantizar un desarrollo transparente y abierto a la observación de los actores políticos.
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