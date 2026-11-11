Don Omar suspende tres conciertos por problemas de salud: ¿qué pasará con sus shows en Ecuador?

Don Omar anunció una recaída de una infección respiratoria que lo obligó a suspender tres conciertos de su gira internacional.

El reguetonero Don Omar anunció este miércoles 11 de noviembre de 2026 que deberá detener nuevamente su gira internacional, 'The Last King World Tour', tras presentar complicaciones de salud.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de 'Danza Kuduro' explicó que había retomado sus presentaciones durante el fin de semana en California y Arizona, Estados Unidos, porque consideraba que su recuperación avanzaba favorablemente.

Sin embargo, los síntomas reaparecieron y su médico le recomendó suspender sus actividades para recuperarse completamente.

"Lamentablemente, he sufrido una recaída de la fuerte infección respiratoria que me ha afectado durante estos días." Don Omar, cantante puertorriqueño.

Don Omar anunció mediante un comunicado en sus redes sociales la suspensión de tres conciertos en Estados Unidos tras sufrir una recaída de una infección respiratoria. Instagram Don Omar.

¿Qué conciertos suspendió Don Omar?

La decisión afecta a tres presentaciones que ya habían sido reprogramadas y que formaban parte de la primera etapa de su gira internacional.

Los espectáculos estaban previstos para el 10 de noviembre en Ontario, California; el 11 en Las Vegas, Nevada; y el 13 en Salt Lake City, Utah, todos en Estados Unidos.

Hasta el momento, el cantante no ha anunciado nuevas fechas para estos conciertos.

En su comunicado, Don Omar también se disculpó con los seguidores que habían reorganizado viajes y compromisos para asistir a las presentaciones.

El puertorriqueño aseguró que espera regresar a los escenarios cuando su estado de salud se lo permita.

¿Qué pasará con los conciertos de Don Omar en Ecuador?

La noticia también ha generado expectativa entre sus seguidores ecuatorianos, debido a que el artista tiene programadas dos presentaciones en Ecuador para octubre de 2027.

Según el calendario anunciado, Don Omar ofrecerá un concierto el 30 de octubre de 2026 en Quito y otro el 31 de octubre de 2026 en Guayaquil.

Además, la preventa de entradas para estos espectáculos está prevista para el 19 de noviembre de 2026.

Por ahora, no se han anunciado cambios en los conciertos de Ecuador. La suspensión comunicada por el cantante corresponde únicamente a las tres presentaciones pendientes en Estados Unidos.