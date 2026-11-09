Maluma anuncia nueva gira mundial ‘Loco X Volver World Tour 2027’: ¿qué pasó con Ecuador?

Maluma brinda un concierto en el Aeropuerto de Miami como parte del anuncio de su gira

El cantante colombiano Maluma confirmó su regreso a los escenarios internacionales con el “Loco X Volver World Tour 2027”, una gira que contempla conciertos en más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África.

El recorrido comenzará el próximo 5 de febrero en Bogotá, Colombia, y estará inspirado en su séptimo álbum de estudio, Loco X Volver, publicado en mayo de 2026.

El anuncio se realizó el viernes 6 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde el artista sorprendió a los viajeros con una presentación en vivo junto a su banda.

Durante el espectáculo interpretó algunos de sus éxitos, entre ellos Hawái, Felices los 4, Según quién y Loco x volver.

Según informó Billboard, la presentación sorpresa formó parte de la estrategia de lanzamiento de la gira, que también estuvo acompañada por el estreno de un video oficial.

¿Ecuador se incluirá posteriormente en su gira mundial?

Una de las principales interrogantes para los seguidores ecuatorianos de Maluma es es si el artista llegará al país durante 2027.

El día del anuncio, Ecuador no apareció en el listado de destinos anunciado por el cantante, por lo que no hay una fecha confirmada para las principales ciudades como Quito o Guayaquil.

Sin embargo, después de la difusión del tour se conoció que Maluma incorporará otras ciudades próximamente en su gira.

De acuerdo con la página oficial del artista, hasta este lunes 9 de noviembre de 2026, estas son las presentaciones que tienen fecha anunciada en 2027:

5 de febrero de 2027: Bogotá, Colombia

6 de febrero de 2027: Bogotá, Colombia

19 de febrero de 2027: Buenos Aires, Argentina

20 de febrero de 2027: Buenos Aires, Argentina

El resto de ciudades en América y Europa aparece en el calendario oficial del ‘Loco X Volver World Tour 2027’, pero todavía sin días específicos ni recintos confirmados.