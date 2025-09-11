Dragon Ball cumple 40 años y Japón lo celebra con dos sets de monedas conmemorativas

Dragon Ball está de cumpleaños. El famoso anime cumple 40 años de su lanzamiento y Japón decidió celebrarlo con ua colección de monedas temáticas.

La Casa de la Moneda emitirá dos sets conmemorativos con imágenes del anime de Akira Toriyama, fallecido en 2024.

El set principal incluye seis monedas de curso legal acuñadas en 2025. Son ejemplares de 1 a 500 yenes e incluye una medalla de plata.

La medalla tiene de un lado la imagen de Gokú en su niñez. En el reverso se ve el logotipo de los 40 años de Dragon Ball, con Sheng Long asomando en medio del número cero.

Este juego viene en un estuche de cuero y costará 16 500 yenes, alrededor de 110 dólares. Hay un máximo de 25 000 unidades disponibles, según la Casa de la Moneda.

Set de monedas conmemorativas de Dragon Ball con medalla de plata. Internet

El segundo set incluye una medalla de cobre rojo con la imagen de Gokú adulto. En el reverso consta la esfera del dragón con cuatro estrellas.

Este juego se entregará en un estuche especial y costará 3 100 yenes, alrededor de 20 dólares. La Casa de la Moneda nipona indicó que hay 60 000 unidades disponibles.

Los interesados en adquirir uno de los sets conmemorativos deben ingresar su solicitud hasta el 25 de septiembre a través de correo postal o en la tienda institucional.

Si la demanda supera a los sets disponibles, la venta será realizada a través del sorteo de compradores.

Dragon Ball cumplió 40 años oficialmente el 20 de noviembre de 2024, pero Japón continúa con actividades conmemorativas del manga más famoso del mundo.