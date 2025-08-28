El ecuatoriano Machaka se presentará en el Festival Estéreo Picnic 2026, en Colombia

El ecuatoriano Machaka se presentará en el Festival Estéreo Picinic 2026.

El ecuatoriano Machaka fue anunciado este jueves 28 de agosto de 2025 en el cartel de artistas del famoso Festival Estéreo Picnic 2026 que se realizará en Bogotá, Colombia.

El creador de los éxitos 'Las 593' y 'Milagro' será parte del evento musical junto a artistas de talla mundial como Sabrina Carpenter y Peso Pluma.

Martín Proaño, mejor conocido como Machaka, cosecha un nuevo éxito en su carrera musical. El artista celebró el anuncio con un emotivo mensaje a sus seguidores.

"Cumpliéndole un sueñito más al Machaka adolescente, vamos a tocar en el Estéreo Picnic", escribió el quiteño en redes sociales.

El Festival Estéreo Picnic se llevará a cabo del viernes 20 al domingo 22 de marzo de 2025, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, Colombia.

Las entradas estarán en preventa exclusiva para tarjetahabientes de Bancos Avala, de Colombia, desde el 1 de septiembre. Desde el 3 de septiembre iniciará la venta general a través de Ticketmaster.co.