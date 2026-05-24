Ed Sheeran se puso la camiseta de Ecuador en su concierto en Quito; así se vivió el show

El artista británico, Ed Sheeran, ofreció un concierto de más de dos horas en Quito.

El cantante británico, Ed Sheeran, hizo vibrar al Estadio Olímpico Atahualpa y sorprendió a miles de fans al lucir la camiseta de Ecuador mientras interpretaba uno de sus mayores éxitos, 'Shape of You'.

Fue una noche inolvidable para miles de fanáticos que asistieron al show, el sábado 23 de mayo de 2026, como parte de su gira mundial ‘Loop Tour 2026’, marcando así su primer concierto en Ecuador.

Desde las 21:00, el estadio vibró con luces, pantallas gigantes y un repertorio cargado de éxitos que fueron coreados a todo pulmón.

Ed Sheeran enamoró a Quito con la camiseta de Ecuador puesta Teleamazonas.com El artista británico hizo vibrar al Estadio Olímpico Atahualpa Teleamazonas.com Ed Sheeran interpretó 27 canciones como parte de su gira 'Loop Tour 2026' Teleamazonas.com

Cuando inició el show, el cantante saludó emocionado al público con un 'Hola Quito', provocando la euforia de los asistentes.

Pero uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando el artista apareció en el escenario vistiendo la camiseta de Ecuador. Con la piel de la Tri puesta, el cantante derrochó energía mientras interpretaba 'Shape of You', uno de los temas más esperados del concierto.

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El espectáculo, que se extendió por más de dos horas, estuvo acompañado de juegos pirotécnicos, efectos visuales y un segundo escenario que permitió una mayor cercanía entre el artista y el público.

Durante el show, Ed Sheeran también interpretó canciones como ‘Photograph’, ‘Perfect’, ‘Thinking Out Loud’ y ‘Castle on the Hill’, en un recorrido musical de aproximadamente 27 canciones que repasaron distintas etapas de su carrera.

Antes de la presentación principal, el artista ecuatoriano Dicappo fue el encargado de abrir el espectáculo y encender el ambiente en el norte de Quito.