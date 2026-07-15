Erling Haaland e Isabel Johansen acaparan miradas en Dolce & Gabbana

Erling Haaland volvió a llamar la atención tras finalizar su participación en el Mundial 2026, aunque esta vez lejos de las canchas.

El delantero del Manchester City asistió junto a su pareja, Isabel Haugseng Johansen, al desfile Alta Sartoria 2026 de Dolce & Gabbana, realizado en la ciudad de Taormina, Sicilia.

El futbolista, embajador de la firma italiana, fue uno de los invitados principales del evento y apareció tomado de la mano de Johansen, convirtiéndose en una de las parejas más fotografiadas de la jornada.

Alta Sartoria reúne cada año a celebridades de todo el mundo

Alta Sartoria forma parte de las exclusivas jornadas de alta costura que Dolce & Gabbana organiza cada verano en distintas ciudades italianas.

Durante varios días, la casa de moda presenta sus colecciones de Alta Moda, Alta Sartoria y Alta Gioielleria en escenarios históricos y reúne a invitados de la industria de la moda, el cine, la música, el deporte y empresarios internacionales.

La edición de 2026 se desarrolla entre el 12 y el 16 de julio en Taormina, una de las ciudades más turísticas de Sicilia, donde las presentaciones se realizan en espacios emblemáticos y con acceso exclusivo para clientes e invitados de la marca.

Isabel Haugseng Johansen acompaña a Haaland en cada paso

Isabel Haugseng Johansen mantiene una relación con Erling Haaland desde antes de que el delantero alcanzara notoriedad internacional.

Ambos crecieron en la ciudad noruega de Bryne y han mantenido una relación alejada de los focos mediáticos.

Aunque suele mantener un perfil bajo, Johansen acompaña con frecuencia al futbolista en ceremonias, galas y eventos organizados por las marcas con las que colabora.

En Taormina volvió a aparecer junto a Haaland, consolidándose como una de las parejas más comentadas del evento de alta costura.