Tini incluyó a Ecuador en su gira FUTTTURA: ¿Cuándo vendrá?

La cantante argentina Martina Stoessel, conocida como Tini, confirmó que incluyó a Ecuador en su tour FUTTURA, para el mes de septiembre, en Quito.

La gira, que se inició en 2025, recorrerá Latinoamérica y Europa. Según la organización, el evento será una experiencia inmersiva.

Habrá elementos visuales, coreografías y un recorrido que ha marcado su evolución artística.

“Un show impresionante e impactante con todos los éxitos que han marcado tu vida. Una noche que no se repetirá y una experiencia que tienes que vivir”, informó la organización del evento.

Hasta el momento se conoce que la preventa de las entrada se realizará a través de Ticketshow con tarjetas Produbanco.