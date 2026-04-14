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Tini incluyó a Ecuador en su gira FUTTTURA: ¿Cuándo vendrá?

La artista promete uno de los espectáculos más ambiciosos de su trayectoria musical. 

Tini vive al máximo con su nuevo single “La Triple T”

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Autor

Evelin Caiza A.

Actualizada:

14 abr 2026 - 19:47

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La cantante argentina Martina Stoessel, conocida como Tini, confirmó que incluyó a Ecuador en su tour FUTTURA, para el mes de septiembre, en Quito.

La gira, que se inició en 2025, recorrerá Latinoamérica y Europa. Según la organización, el evento será una experiencia inmersiva. 

Habrá elementos visuales, coreografías y un recorrido que ha marcado su evolución artística

“Un show impresionante e impactante con todos los éxitos que han marcado tu vida. Una noche que no se repetirá y una experiencia que tienes que vivir”, informó la organización del evento. 

Hasta el momento se conoce que la preventa de las entrada se realizará a través de Ticketshow con tarjetas Produbanco.

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