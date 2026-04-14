Tini incluyó a Ecuador en su gira FUTTTURA: ¿Cuándo vendrá?
La artista promete uno de los espectáculos más ambiciosos de su trayectoria musical.
Tini vive al máximo con su nuevo single “La Triple T”
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Actualizada:
14 abr 2026 - 19:47
La cantante argentina Martina Stoessel, conocida como Tini, confirmó que incluyó a Ecuador en su tour FUTTURA, para el mes de septiembre, en Quito.
La gira, que se inició en 2025, recorrerá Latinoamérica y Europa. Según la organización, el evento será una experiencia inmersiva.
Habrá elementos visuales, coreografías y un recorrido que ha marcado su evolución artística.
“Un show impresionante e impactante con todos los éxitos que han marcado tu vida. Una noche que no se repetirá y una experiencia que tienes que vivir”, informó la organización del evento.
Hasta el momento se conoce que la preventa de las entrada se realizará a través de Ticketshow con tarjetas Produbanco.
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