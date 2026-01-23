Murió Francis Buchholz, el legendario bajista de Scorpions, tras batalla contra el cáncer

Francis Buchholz fue integrante de Scorpions durante sus años más influyentes

Luto en el mundo del rock y el heavy metal, el histórico bajista de la banda alemana Scorpions, Francis Buchholz, murió tras una batalla contra el cáncer.

Un comunicado en sus redes oficiales por parte de su familia confirmó su deceso este viernes 23 de enero de 2026.

Buchholz murió pacíficamente, rodeado de sus seres queridos, dejando un legado fundamental en la historia del hard rock.

"Con una tristeza abrumadora y un corazón pesado compartimos la noticia de que nuestro querido Francisco falleció ayer después de una batalla privada contra el cáncer. Dejó este mundo pacíficamente, rodeado de amor", escribieron sus familiares en Facebook.

Acompañaron la publicación con una fotografía de Francis sonriente en uno de sus conciertos acompañado de su inseparable Bajo.

"Nuestros corazones están destrozados. A lo largo de su lucha contra el cáncer, nos quedamos a su lado, enfrentando todos los desafíos como familia - exactamente de la manera que él nos enseñó", continuó la misiva.

A sus fans alrededor del mundo - queremos dar las gracias por su inquebrantable lealtad, su amor y la creencia que pusieron en él a lo largo de su increíble viaje. Le dieron el mundo y él les dio la música a cambio. Aunque las cuerdas se han callado, su alma permanece en cada nota que tocó y en cada vida que tocó", expresó el comunicado firmado por Sebastian, Louisa y Marietta.

Francis Buchholz fue integrante de Scorpions durante sus años más influyentes, contribuyendo al sonido que llevó a la banda alemana a la proyección internacional.