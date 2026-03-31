Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica 2025, salió del hospital

Cuatro meses después de ser hospitalizada Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica 2025, logró salir del hospital tras sufrir una fuerte caída durante el certamen en Tailandia.

Este incidente que le provocó una fractura y una hemorragia intracraneal que requirieron atención intensiva y seguimiento médico constante.

Días previo al certamen se informó que la concursante tuvo que ser hospitalizada después de también caerse del escenario principal durante la presentación de los vestidos de noche.

El director de relaciones públicas de Miss Universo Jamaica, Shannon-Dale Reid, dijo a AFP que Henry estaba "descansando bajo observación médica" y que no había sufrido lesiones graves.

Sin embargo, desde entonces, la modelo permaneció alejada de la vida pública mientras avanzaba su rehabilitación.

Estos últimos días de marzo del 2026, se conoció que aunque ya recibió el alta hospitalaria, continúa bajo supervisión médica y sin retomar sus compromisos oficiales mientras sigue recuperándose de las secuelas del accidente.

El caso de Gabrielle Henry generó preocupación por la seguridad en este tipo de eventos internacionales, especialmente por el uso de escenarios elevados.