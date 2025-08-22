El bolón representará a Ecuador en los octavos del 'Mundial de los Desayunos' de Ibai Llanos

Bolón de verde en 'Mundial de los Desayunos' de Ibai Llanos

Ecuador se enfrentará por los octavos de final del "Mundial de los Desayunos" ante Guatemala. Así lo anunció el creador del concurso el streamer español, Ibai Llanos este viernes 22 de agosto del 2025.

En la iniciativa participan 16 países con sus desayunos más representativos y por los que los fans podrán votar en redes sociales.

En un video el creador de contenido digital presentó a los platos. Guatemala competirá con su tradicional "Chapín" un plato que contiene plátano frito, frijóles, huevos , tortillas y queso fresco.

Ecuador por su parte, tiene como representante al delicioso bolón de verde, una masa contundente que contiene como ingredientes principales el queso y chicharrón.

El bolón es un plato representativo de la cocina ecuatoriana que ha conquistado paladares en todas las regiones del país y visitantes extranjeros.

La masa de verde majado sazonada con mantequilla, especias, entre otros secretos culinarios, es rellena con queso, chicharrón, o ambos, es un desayuno preferido por la gran mayoría de ecuatorianos que ven en el un ícono de identidad cultural.

Esta 'Copa del Mundo' en el ámbito gastronómico enfrenta a países de Europa, Asia y Latinoamérica. El formato será igual que en todas las competencias mundiales pasando por octavos, cuartos, semifinal y final.

Para que los desayunos de los países competidores avancen de ronda, los platos son sometidos a una votación en línea.

En la dinámica, Ibai Llanos pondrán dos comentarios en cada video de los enfrentamientos, y sus seguidores deberán apoyar al país que creen que merece avanzar. El comentario que más 'Me gusta' tenga avanzará a la siguiente etapa.

Te dejamos el video del Ecuador vs. Guatemala ¡Es hora de poner al bolón en cuartos de final!