La diversidad culinaria de las cuatro regiones del país tendrá su propio ranking gastronómico

La guía Summun llega por primera vez a Ecuador y reconocerá a los mejores restaurantes del país.

El ranking gastronómico SUMMUM, considerado el más influyente del Perú, anunció oficialmente su llegada a Ecuador. El objetivo es reconocer a los mejores restaurantes del país y destacar la diversidad culinaria de las cuatro regiones.

La primera edición se celebrará el 15 de octubre en Quito, en una gala que reunirá a más de 300 representantes del sector de gastronomía, indicó la empresa.

Desde 2007, SUMMUM se ha consolidado en Perú como un referente que premia tanto la tradición como la innovación en la cocina, impulsando además el turismo y la proyección internacional de la gastronomía.

En su primera edición en Ecuador, busca visibilizar la biodiversidad, creatividad y riqueza cultural de la cocina nacional, consolidándose como un espacio anual de referencia.

Como parte del evento, se lanzará la primera edición de la Guía SUMMUM Ecuador, en formato impreso y digital, con el ranking y perfiles de los ganadores. La publicación se distribuirá en restaurantes y puntos turísticos del país, convirtiéndose en una referencia para comensales nacionales y turistas internacionales interesados en explorar lo mejor de la gastronomía ecuatoriana

Metodología de selección

Los ganadores se definen a través de un proceso que combina encuestas a más de 5.000 comensales habituales y la evaluación de un comité de expertos conformado por chefs, críticos y periodistas especializados.

En esta primera edición se evaluaron más de 200 restaurantes en todo el país, tomando en cuenta criterios como calidad gastronómica, consistencia en el servicio y experiencia integral del comensal. Categorías

SUMMUM Ecuador entregará reconocimientos en 20 categorías, entre ellas:

Top 20 de los mejores restaurantes del país.

Cocinas ecuatorianas contemporánea, criolla y de autor.

Categorías especializadas como cebiches, pescados y mariscos, carnes y parrillas, y cocinas del mundo.

Gastronomía urbana y cotidiana: pastelerías, cafeterías, bares, huecas y restaurantes nuevos.

Además se realizarán reconocimientos especiales como: Mejor Chef Mujer, Trayectoria, Sostenibilidad, Mejor Bartender y Mejor Sommelier.