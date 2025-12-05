Ecuador está en el Top 50 de las mejores cocinas del mundo, según el ranking de Taste Atlas
El primer puesto de las 100 mejores cocinas del mundo lo ocupa Italia. Por otra parte, Ecuador se ubicó en el puesto 49 según Taste Atlas.
El ceviche ecuatoriano es uno de los platos típicos de Ecuador.
05 dic 2025 - 18:20
La revista gastronómica, Taste Atlas, publicó, este viernes 5 de diciembre del 2025, las 100 mejores cocinas del mundo. Y Ecuador entró en el top 50.
La comida ecuatoriana se ubicó en el puesto 49 de los Premios Mundiales de la Alimentación con un puntaje de 4,17.
La comida típica de Ecuador tiene platos deliciosos como los ceviches, bolones, encebollados, fritada, hornado, llapingacho, maito, entre otros.
Encabezando la lista de Taste Atlas está la comida italiana, con un puntaje de 4,64. El segundo lugar lo ocupa la comida Griega y el tercer puesto es para Perú.
Entre las 50 mejores cocinas también destacan siete países de América Latina. Estos son: México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y Perú.
