Gastronomía

Ecuador está en el Top 50 de las mejores cocinas del mundo, según el ranking de Taste Atlas

El primer puesto de las 100 mejores cocinas del mundo lo ocupa Italia. Por otra parte, Ecuador se ubicó en el puesto 49 según Taste Atlas.

El ceviche ecuatoriano es uno de los platos típicos de Ecuador.

Referencial Internet

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

05 dic 2025 - 18:20

La revista gastronómica, Taste Atlas, publicó, este viernes 5 de diciembre del 2025, las 100 mejores cocinas del mundo. Y Ecuador entró en el top 50.

La comida ecuatoriana se ubicó en el puesto 49 de los Premios Mundiales de la Alimentación con un puntaje de 4,17.

  • El tigrillo está entre los 50 mejores platos, según Taste Atlas

La comida típica de Ecuador tiene platos deliciosos como los ceviches, bolones, encebollados, fritada, hornado, llapingacho, maito, entre otros.

Encabezando la lista de Taste Atlas está la comida italiana, con un puntaje de 4,64. El segundo lugar lo ocupa la comida Griega y el tercer puesto es para Perú.

Entre las 50 mejores cocinas también destacan siete países de América Latina. Estos son: México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y Perú.

