Restaurantes se suman al ‘Mundial de Desayunos’ con regalos si Ecuador vence a Perú

El bolón y el encebollado compiten en los cuartos de final del 'Mundial de Desayunos'

Empresas y restaurantes se han sumado a la campaña para apoyar a Ecuador en el 'Mundial de Desayunos', organizado por el streamer español Ibai Llanos.

A través de sus redes sociales se ofrecen promociones y regalos si Ecuador vence a Perú en esta competencia gastronómica.

El torneo enfrenta a 16 países que presentan sus desayunos típicos para que la audiencia elija al mejor del mundo. Tras superar a Guatemala en octavos de final, Ecuador disputa los cuartos contra Perú en un duelo reñido.

Ecuador compite con el bolón de queso con chicharrón, huevo frito y jugo de carne, además del encebollado; mientras que Perú defiende su puesto con el pan con chicharrón y un tamal.

Hasta este viernes 29 de agosto (16:00), los votos estaban así: En Instagram, Perú lideraba con el 51%, frente al 49% de Ecuador, mientras que en TikTok los ecuatorianos lograban 3,8 millones de apoyos, frente a los 4 millones de su rival.

En medio de la competencia, restaurantes y marcas locales activaron creativas promociones si Ecuador gana a Perú. Por ejemplo: Little Italy anunció que regalará 100 pizzas personales a los primeros comentarios en el post de celebración en Instagram.

Mientras que Juan Valdez obsequiará 100 nevados si Ecuador alcanza la semifinal. Smash by Foodverse también se unió a la campaña al ofrecer 100 hamburguesas gratuitas.

El entusiasmo alcanzó a más cadenas de comida. Stereo Bolón prometió desayunos gratis si Ecuador derrota a Perú. Las Empanadas del Paco hará lo mismo con sus empanadas y Pizza Hut sorprendió anunciando que, en caso de victoria, elaborará su primera 'pizza de verde'.

No solo el sector de alimentos se sumó. La Ganga sorteará una freidora de aire, mientras que Samsung premiará a los votantes con un Galaxy SmartTag2.

Por su parte, la marca Olé busca promover los votos y realizará un sorteo de dos kits de productos entre quienes compartan la captura de su voto en redes sociales desde este viernes 29 de agosto hasta el 1 de septiembre del 2025.