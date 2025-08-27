El bolón de verde y encebollado van a cuartos de final contra Perú en Mundial de Desayunos

Bolón de verde va a cuartos de final en el Mundial de los Desayunos

¡Todos a votar por Ecuador! El bolón de verde se impuso como mejor desayuno del mundo ante el "Chapín" de Guatemala en el concurso que ideó el streamer español Ibay Llanos.

Perú viene de ganar su enfrentamiento a México haciendo récord de votos. 2.5 millones de votos que tuvo el desayuno peruano versus los 1.2 millones que tuvo el mexicano.

Por su parte Ecuador, llegó tras vencer a Guatemala en un duelo igualadísimo, donde el desayuno ecuatoriano se impuso por tan solo 75 000 votos de diferencia. 1.9 millones Ecuador frente a los 1.8 de Guatemala.

Ahora en los cuartos de final, Ibay anunció al mítico pan con chicharrón peruano. "He leído todo su feedback y he añadido tamal, me lo habíais pedido mucho", dijo el streamer.

En Ecuador, también recibió el feedback de los fans y añadió el encebollado, "que al parecer es muy mítico en los desayunos ecuatorianos. Y por supuesto, el bolón de verde", afirmó Llanos y llamó a votar por el desayuno preferido.

Los fans pueden votar en las redes de Instagram, Tiktok y YouTube. Es hora de superar los cuartos, ¡Ecuador a votar!