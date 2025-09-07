Perú vs. Venezuela en la final del Mundial de Desayunos; ¿cuándo empezarán las votaciones?

El Mundial de Desayunos del español Ibai Llanos está cerca de terminar. Los países que se enfrentarán en una guerra de votaciones en redes sociales son Perú y Venezuela.

En las semifinales el streamer consiguió un total de 28 44 000 millones de votos. El apoyo fue contabilizado hasta el mediodía, hora de España, de este domingo 7 de septiembre del 2025

A través de un video, Llanos indicó que el enfrentamiento entre Chile y Perú batió récords en el Mundial de Desayunos. Además reveló que los chilenos superaron a Ecuador en votaciones.

Chile con la marraqueta tuvo un total de 7 837 000 votos en las tres redes sociales (Instagram, TikTok y YouTube). Mientras que los peruanos alcanzaron el récord de 9 837 000 votos de apoyo para el pan con chicharrón.

En la semifinal entre Venezuela y Bolivia estuvo "muy igualada". Los resultados fueron: 5 5 531 000 para la arepa venezolana y 5 219 000 para las salteñas.

"La verdad es que esto está siendo una auténtica locura. Todo tiene que llegar a su fin con la final entre Perú y Venezuela (...) Lo único que sé es que los dos son increíblemente buenos", señaló el español al anunciar la recta final de su competencia virtual.

Las votaciones empezarán el lunes 8 de septiembre del 2025. El último video de esta competencia se difundirá en la cuenta de Instagram, TikTok y YouTube de Ibai Llanos.

A pesar del éxito de esta competencia gastronómica, los seguidores de Ibai Llanos recalcaron que la decisión no debería limitarse a los votos e invitaron al streamer a realizar un recorrido por cada país para disfrutar de los tradicionales platillos.