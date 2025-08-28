Ecuador necesita apoyo para vencer a Perú en el Mundial de Desayunos; así puede votar

El bolón es un plato emblemático de la gastronomía ecuatoriana que tiene como protagonista al verde, el queso y el chicharrón.

La cocina ecuatoriana tiene un nuevo escenario para brillar y necesita el apoyo ciudadano: el Mundial de Desayunos, organizado por el popular streamer español Ibai Llanos. Ecuador avanzó a la fase de cuartos de final y está representado por dos platos tradicionales: el bolón y el encebollado.

En esta edición, Ecuador disputa una ajustada competencia con Perú, nación que también presume de una cocina reconocida a nivel internacional. Ese país participa con su tradicional pan con chancho.

Ecuador compite con uno de sus desayunos más emblemáticos: el bolón de verde, símbolo de la gastronomía costeña que, junto al encebollado, representa la diversidad del país en la primera comida del día.

En contraste, Perú se apoya en su popular pan con chancho, acompañado de camote frito y salsa criolla, una de las opciones más consumidas en las mañanas limeñas. La contienda ha generado expectativa entre los usuarios, pues ambos países son reconocidos por la riqueza de su gastronomía.

Para llegar a esta fase, Perú viene de ganar su enfrentamiento a México haciendo récord de votos. 2.5 millones de votos que tuvo el desayuno peruano versus los 1.2 millones que tuvo el mexicano.

Por su parte Ecuador, llegó tras vencer a Guatemala en un duelo igualadísimo, donde el desayuno ecuatoriano se impuso por tan solo 75 000 votos de diferencia. 1.9 millones Ecuador frente a los 1.8 de Guatemala.

¿Cómo votar por Ecuador?

El certamen se desarrolla de manera digital y enfrenta a distintos países a través de votaciones en línea. Cada usuario puede ingresar al perfil del streamer en las plataformas Instagram, YouTube y TikTok y votar por el plato ecuatoriano.

Las votaciones estarán abiertas al público y se definen en tiempo real. El plato que reciba más clics avanzará a la siguiente fase del torneo. Hasta las 10:30 de este jueves 28 de agosto del 2025, Ecuador perdía la competencia con un 48% de votos, frente al 52% de Perú.

Para apoyar a Ecuador debe seguir estos pasos: