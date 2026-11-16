Verónica Bravo y su hija Khiara, de un año y seis meses, desaparecieron en septiembre de 2018 en el norte de Quito; Ocho años después, las pericias forenses confirmaron su identidad.

Todo comenzó el pasado miércoles 21 de octubre de 2026. A las 13:30, el ECU 911 recibió la alerta sobre el hallazgo de restos óseos en el interior de un pozo de alcantarillado en el sector de La Recoleta, en el centro de Quito, cerca del ingreso al Ministerio de Defensa Nacional.

Al llegar al sitio, agentes de la Policía Nacional entrevistaron a un trabajador de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), quien realizaba labores de inspección y verificación en los ductos.

Según el relato del funcionario municipal, al ingresar al sistema de alcantarillado observará en la profundidad una osamenta humana completa junto con prendas de vestir.

Debido a la complejidad y del acceso,los policías del eje preventivo solicitaron apoyo a unidades especializadas: el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

Equipos especializados de la Policía Nacional y Criminalística extrajeron 28 restos óseos del interior de un pozo de alcantarillado en el sector de La Recoleta el pasado 22 de octubre.. Teleamazonas.

Al punto también acudieron agentes de la Dinased y Criminalística.

Aunque ese día no fue posible bajar al ducto por el incremento del caudal del río Machángara, los equipos especializados concretaron el levantamiento de los restos óseos el jueves 22 de octubre.

En un inicio, la noticia provocó conmoción por el sitio del hallazgo. Sin embargo, lo que la capital desconocía es que aquellos restos resolverían un caso de desaparición vigente desde 2018.

Ocho años de angustia y búsqueda

Verónica Beatriz Bravo Verduga y su hija Khiara Valentina García Bravo, de entonces un año y seis meses de edad, desaparecieron el 2 de septiembre de 2018 en el sector del Comité del Pueblo,en el norte de Quito.

De acuerdo con la denuncia presentada por sus familiares, alrededor de las 16:00 de aquel día Verónica salió de la casa de su madre indicando que se reuniría con unas amigas del trabajo.

Durante ocho años, la fotografía de Khiara García, quien tenía apenas un año y seis meses al momento de su desaparición en 2018, permaneció activa en el registro nacional de personas desaparecidas. Ministerio del Interior

Al notar que no regresaba, sus parientes contactaron a la jefa de Verónica, quien tras consultar con el personal aseguró no tener noticias de ella.

También intentaron llamarla a su teléfono celular, pero permanecía apagado. Desde ese instante comenzó una búsqueda incansable de ocho años.

La identificación científica

Hoy, Verónica tendría 40 años y su pequeña Khiara, 9. Sus fotografías aún constaban en el portal oficial de personas desaparecidas del Gobierno Nacional.

Tras ocho años de incertidumbre y exhaustivas pericias científicas, la Policía Nacional logró confirmar su identidad.

La última vez que fueron vistas, Verónica media 1,60 metros, tenía contextura normal, cabello negro y ojos café; su hija también tenía ojos café y cabello negro.

Khiara, quien actualmente tendría 9 años, fue reportada como desaparecida junto a su madre en el norte de Quito; Las pruebas de antropología forense pusieron fin a la incertidumbre de sus familiares. Pexels

De la alcantarilla en La Recoleta se extrajeron28 restos óseos que fueron ingresados bajo cadena de custodia.

Según el informe preliminar de antropología forense al que tuvo acceso Teleamazonas, los análisis confirmaron que los restos corresponden biológicamente a la madre ya su hija.

Esta prueba científica permitió a las unidades investigativas cerrar el cerco sobre el principal sospechoso.

Allanamiento y captura en La Vicentina

A las 23:00 del sábado 14 de noviembre de 2026, la Policía ejecutó una orden emitida por la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer para allanar un inmueble en el sector deLa Vicentina, en el centro-norte de Quito.

Los agentes ingresaron a un pasaje ubicado entre las calles Guadalupana y Pablo Guevara, donde detuvieron a Pedro G, de 33 años, señalado por el presunto femicidio de ambas víctimas.

Durante la intervención, los uniformados decomisaron cinco celulares como indicios.

Prisión preventiva y antecedentes del procesado

A las 15:24 del domingo 15 de noviembre, laFiscalía General del Estado informó que formuló cargos contra Pedro G. por el presunto delito de femicidio perpetrado contra Verónica Bravo y su hija Khiara García.

Con base en los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, el juez de la causa dictó prisión preventiva contra el sospechoso.

Según registros judiciales, el procesado de 33 años es el padre biológico de Khiara; es decir, el presunto responsable de acabar con la vida de su propia hija y de la madre de la menor.

Además, registra dos procesos judiciales previos por demandas de alimentos en 2016 y en 2017; ambos interpuestos por Verónica Bravo.

Detalles de la audiencia

La Fiscalía informó la tarde de este lunes 16 de noviembre de 2026 que en la audiencia de formulación de cargos, presentó 28 elementos de convicción —entre pericias y versiones— dispuestas durante la investigación.

Lo recabado permitió establecer la presunta participación de Pedro Joel G. M., expareja de Verónica y padre de la niña.

Al finalizar la diligencia, el Juez de la causa acogió el pedido de la Fiscal del caso y ordenó la prisión preventiva para el procesado.

Las primeras investigaciones

El día de su desaprición, Verónica Bravo habría recibido mensajes del hoy procesado en los que le pidió encontrarse con él en su lugar de trabajo, ubicado en el sector de Cumandá.

Allí se desempeñaba como guardia de seguridad en el patio de retención vehicular.

En sus versiones y ampliaciones, Pedro Joel G. M. reconoció que había acordado en verse con las víctimas la tarde del 2 de septiembre de 2018, en un parque de ese sector.

Sin embargo, manifestó que ellas nunca llegaron y que se retiró para cumplir su jornada laboral.

La hipótesis fiscal

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal del caso expuso que, de acuerdo con los elementos recabados, las víctimas habrían llegado al lugar de trabajo del procesado el 2 de septiembre de 2018, donde habrían sido asesinadas.

También señaló que en la investigación se identificaron antecedentes de violencia, medidas de protección y un proceso judicial por alimentos.

Además, se habrían registrado amenazas contra Verónica Bravo y sus familiares para que retiraran esos procesos.

Es decir, Pedro G. habría cometido el crimen con el fin de evadir su responsabilidad sentimental y de paternidad, precisó la Fiscal durante la formulación de cargos.

90 días de intrucción fiscal

La instrucción fiscal será de 90 días e inició por el delito de femicidio, tipificado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, COIP.