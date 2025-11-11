La activista ecuatoriana Helena Gualinga fue reconocida en los Latin American Fashion 2025

Helena Gualinga es una activista acmbiental y de los derechos humanos de las comunicades amazónicas

Helena Gualinga fue reconocida en los Latin American Fashion Awards 2025, realizados en La Romana, República Dominicana. La activista ecuatoriana fue galardonada por su impacto positivo.

Los premios Latin American Fashion Awards son una plataforma global que celebra a los creativos latinoamericanos más destacados del mundo y honra el patrimonio cultural de la región, detalla en su página web.

Con 23 años, Helena recibió el galardón a Creadora de Impacto Positivo del Año. Este premio reconoce su trabajo en defensa del medioambiente y de las comunidades indígenas del Ecuador.

El jurado de este año estuvo presidido por Donatella Versace. Además, participaron figuras como Kean Etro, Nina Garcia, Gabriela Hearst, Vivian Sotocorno, Anna Dello Russo, Sara Maino y Carmen Busquets.

Helena Gualinga es uno los referentes de la lucha ambiental y una de las mujeres que ha defendido los derechos humanos de la comunidad kichwa sarayaku. También ha participado en campañas globales con artistas como Shawn Mendes.

El reconocimiento de Helena se conoció días depués que su hermana Nina Gualinga entrara en la exclusiva lista de la Revista TIME de los líderes que transforman el futuro.

La revista también la reconoce como una defensora de la Amazonía y líder en la lucha por la justicia climática, que ha unido a mujeres de toda la Amazonía ecuatoriana para resistir la explotación petrolera y minera en sus tierras.