El Hollywood clásico inspira la alfombra roja de los Óscar

Teyana Taylor llega a la alfombra roja antes de la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar en el Dolby Theatre en el barrio de Hollywood de Los Ángeles, California, EE. UU.

La alfombra roja más esperada del año, que precede a la ceremonia de los Óscar, ha estado protagonizada de nuevo por la moda, aunque sin rastro de reivindicación.

La actriz noruega Renate Reinsve, candidata al Óscar por 'Sentimental Value', ha sido una de las primeras de la noche con un vestido rojo firmado por Louis Vuitton -una de las casas que más actrices ha vestido esta noche junto a Chanel- y con una pronunciada apertura lateral y una cola geométrica.

Otras dos nominadas también han optado por guiños al estilo más clásico: Emma Stone ha apostado por un Louis Vuitton en blanco plateado de corte estilo imperio y pequeños hombros tipo capa, y Rose Byrne, otra de las primeras en llegar, ha elegido un vestido palabra de honor de Dior con flores bordadas en pedrería inspiradas en la silueta clásica, han sido algunas de las intérpretes que más focos han acaparado.

Plumas y escotes palabra de honor

Wunmi Mosaku, protagonista de 'Los pecadores', lució embarazo con un vestido verde esmeralda de lentejuelas, mientras que Jessie Buckley, una de las favoritas de la noche por 'Hamnet', se decantó por un palabra de honor de Chanel hecho a medida en tonos rosa y rojo, en línea con el guiño al Hollywood clásico de otras compañeras.

Demi Moore, enfundada en un espectacular palabra de honor de Gucci con plumas en tonos oscuros, parecía una reina de las tinieblas, mientras que Elle Fanning se fue al extremo opuesto con una estética de princesa Disney: falda amplia, corpiño palabra de honor y brillo a raudales en un diseño de Givenchy, acompañado por un collar de 1903 del archivo de Cartier.

Odessa A'zion optó por un Valentino negro combinado con un collar de diamantes, mientras que las cantantes de K-pop EJAE, Rei Ami y Audrey Nuna, voces de K-Pop Demon Hunters' que actuaron en la gala, acapararon flashes con imponentes diseños en destellos dorados y negros.

La nominada Teyana Taylor lució un ajustado Chanel, con plumas blancas y negras y una larga cola de sirena que dificultaba caminar. Por su parte, Nicole Kidman, esta vez con la melena suelta, apostó por un vestido palabra de honor con bordados y plumas en tonos crema.