¡Video! El Grinch de Universal baila salsa choke y la cumbia chonera de Ecuador

Al son de la 'Cumbia chonera' el Grinch del parque Universal Studios sorprendió al público con sus mejores pasos. La ecuatoriana Viviana Ponce fue la encargada de propiciar este increíble momento.

Ponce contó a Teleamazonas.com que tenía un ticket extra para ingresar al parque y caducaba el 17 de diciembre, por ello se apresuró a visitar el parque con su novio.

"¿Me trajiste comida?", preguntó con su peculiar tono el Grinch, a lo que Vivi respondió que no, pero que tenía música que nunca antes había bailado.

Al sonar los primeros acordes el personaje verde advirtió "es cumbia". Y empezó la fiesta.

La guayaquileña contó que estaba nerviosa y quería hacer algo especial, aunque no atinaba qué. "Tiene que ser el Grinch bailando música ecuatoriana con Vivi Ponce", dijo finalmente.

Vivi publicó una fotografía en sus redes sociales y añadió el texto "porque yo me fui de la tierrita, pero la tierrita va conmigo donde sea".

El día de la visita al parque, Vivi y su novio vieron que el tiempo de espera en la fila alcanzaba los 220 minutos. Casi se desanima, pero decició esperar.

Al cabo de dos horas y 15 minutos fue su turno de interactuar con el Grinch. Su emoción fue plasmada en sus redes sociales, donde el video acumula miles de vistas y comentarios de ecuatorianos emocionados.

Ponce trabaja en una empresa de limpieza corporativa y también trabaja por su cuenta enfocada en viajes y turismo dentro de Estados Unidos, principalmente California, donde vive.