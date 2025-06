Jombriel habla de su progreso: 'Ni mi familia creía en mí, cantaba por 20 dólares'

"En el barrio era el loquito que juega a ser cantante”. Estas palabras son parte de un mensaje publicado por Jombriel. El cantante de origen esmeraldeño compartió con sus fans la experiencia del inicio de su carrera.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el artista urbano se mostró emocionado por su progreso y por todo lo que ha conseguido. "Hace cinco años yo estaba en una esquina grabando freestyle haciéndome dar a conocer en mi ciudad natal Esmeraldas, escribió.

Jombriel recuerda que cinco años atrás trataba de buscar apoyo "de la gente que estaba sonando y nunca lo tuve". En mayo de este 2025, el cantante fue a Medellín para participar en los Premios Heat.

"Ni mi familia creía en mí, tampoco quito méritos de que jamás se metieron en mi sueño", contó en su publicación. Además compartió anécdotas que evidencian que su recorrido no ha sido fácil. "Cantaba por 20 dólares, viajaba a otras ciudades a cantar, no me pagaban, no comía, humillaciones por todos lados".

También cuenta que en su barrio "era el loquito que juega a ser cantante". Sin embargo, también expresó su agradecimiento y satisfacción por haber podido vivir lo que para él era un sueño.

Pero Jombriel también aprovechó su mensaje para -como en otras ocasiones- manifestar el orgullo que siente de pertenecer a la tierra verde, Esmeraldas. Asimismo, incentivó a sus seguidores para que no se detengan en la búsqueda de sus sueños.

Jombriel ha cautivado con éxitos como 'Vitamina' y 'Parte & Choke'. El esmeraldeño ha hecho historia y se ha convertido en uno de los artistas más destacados en la escena musical ecuatoriana y latinoamericana.