Joy Huerta rompe el silencio sobre la pausa de Jesse: 'Me enteré 20 minutos antes que todos ustedes'

Joy Huerta confiesa que se enteró de la pausa de Jesse 20 minutos antes del anuncio oficial

Joy Huerta habló públicamente sobre la nueva etapa de Jesse Huerta, quien anunció el 15 de septiembre que hará una pausa para dedicar más tiempo a su familia, cuidar de sí mismo y vivir a otro ritmo.

La cantante reconoció que la noticia también la tomó por sorpresa.

Joy Huerta tampoco conocía la decisión de Jesse

Durante un encuentro con medios de comunicación, Joy se mostró emocionada al hablar sobre la decisión de su hermano.

La artista reveló que se enteró del anuncio apenas 20 minutos antes que el público, por lo que todavía está procesando lo ocurrido.

“Me enteré 20 minutos antes que todos ustedes. Sigo procesando, es demasiada información”, expresó Joy al ser consultada sobre la decisión de Jesse y esta nueva etapa para ambos.

¿Por qué Jesse decidió hacer una pausa?

El anuncio de Jesse ocurrió el 15 de septiembre, cuando explicó que necesitaba detenerse para estar más cerca de su familia, cuidar de sí mismo y llevar un ritmo diferente en su vida personal.

El músico también dejó claro que el proyecto musical que comparte con Joy continúa siendo una parte fundamental de su vida, por lo que la pausa anunciada no supone el cierre del dúo.

Ante las preguntas sobre las razones que llevaron a Jesse a tomar esta decisión, Joy prefirió no dar detalles y dejó claro que no hablará en nombre de su hermano.

“Él tiene sus motivos, tiene sus razones, no me queda más que respetarlo, yo no puedo hablar por él”, declaró.