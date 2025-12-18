Juan Fernando Velasco cantó para una mujer de la tercera edad que soñaba con ir a su concierto

Juan Fernando Velasco es un cantautor ecuatoriano que tiene éxitos como: 'Para que no me olvides' o 'Chao Lola'

Juan Fernando Velasco, protagonizó un momento emotivo al cantar a solas para una mujer de la tercera edad, cuyo mayor anhelo era asistir a un concierto artista ecuatoriano.

La historia comenzó con un mensaje en redes sociales. Esther, hija de la mujer de la tercera edad, escribió al cantante a través de Instagram con la ilusión de llevar a su madre a uno de sus shows.

Sin embargo, las condiciones físicas de ella, quien utiliza silla de ruedas, hacían muy difícil asistir a eventos con gran afluencia de público.

Para cumplir el sueño de la mujer, el equipo del artista encontró una alternativa. Invitaron a madre e hija a la prueba de sonido. Allí, en un teatro vacío, Juan Fernando Velasco estuvo presente e interpretó algunos de sus temas más reconocidos.

La mujer de la tercera edad cantó a todo pulmón, sonrió, se emocionó y vivió un concierto único, frente a frente con el artista.

El momento fue compartido por el propio Velasco en su cuenta de Instagram el 17 de diciembre de 2025, acompañado de un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Gracias Esther por confiar en nosotros. Gracias mamá, por recordarnos por qué hacemos música”.