Ferias, conciertos, tradiciones... agenda de : qué hacer en Quito este fin de semana

En el Centro Cultural de la PUCE se lleva adelante una exposición de pesebres abierta al público de forma gratuita.

Quito se llena de actividades culturales, gastronómicas y familiares el fin de semana del 20 y 21 de diciembre del 2025, previo a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Ferias, conciertos y recorridos patrimoniales se tomarán distintos puntos de la ciudad entre desde el viernes con opciones para todas las edades. A continuación una amplia oferta de actividades para realizar en la capital.

El viernes por la noche, desde las 18:00 hasta las 23:00, las plazas Foch y del Teatro serán escenario de “Dulces y Luces de Quito”, una exhibición de pesebres iluminados que busca combinar tradición y arte en espacios emblemáticos del Centro Histórico y la zona turística.

Ese mismo día, el Centro de Convenciones Metropolitano acogerá “Santa en el Bicentenario”, una feria que estará abierta de 11:00 a 20:00 y que incluye propuestas comerciales y coros navideños.

La agenda del viernes se completa con varias ferias: la Feria Navideña Bicentenario, en el bulevar del Parque Bicentenario (10:00 a 18:00); la Feria Manuelita Navideña, en la Plaza del Teatro (10:00 a 17:00); y el concierto “Luna de Quito, Canciones de Navidad”, a cargo de Margarita Laso, que se realizará a las 19:00 en la Recoleta del Buen Pastor.

Sábado 20 de diciembre

El sábado 20 de diciembre, la música toma protagonismo en la Plaza de San Francisco con el concierto “Trenzando Arte – Concierto Latinoamericano”, que reunirá a agrupaciones como Quilapayún, Savia Nueva, Jayac y Noviembre 15, entre otras. El evento se desarrollará de 15:00 a 23:00 y tiene como objetivo recolectar donaciones para el Patronato Municipal.

Ese día también continúan las ferias y actividades navideñas. Santa en el Bicentenario mantendrá su programación en el Centro de Convenciones Metropolitano, mientras que el Convento de San Francisco será sede de la Feria Dulces Monásticos, de 09:00 a 17:00, con coros y el tradicional Pase del Niño a las 13:30.

En el barrio La Floresta, la iniciativa “La Floresta Viva” ofrecerá gastronomía y música en vivo entre las 12:00 y las 19:00. En el sur de la ciudad, el Parque El Calzado albergará la Feria Navideña El Calzado y la Villa de Navidad – Sur, con conciertos, feria y Pase del Niño. En el norte, la Villa de Navidad – Norte, en el bulevar Naciones Unidas, contará con una programación similar.

En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador se desarrolla una exposición de pesebres. La muestra estará abierta al público desde el 10 de diciembre hasta el 6 de enero en el Centro Cultural de la PUCE

Domingo 21 de diciembre

El domingo 21 de diciembre se mantiene la oferta para quienes buscan planes familiares. Santa en el Bicentenario seguirá abierta de 11:00 a 20:00, al igual que la Feria Dulces Monásticos, que ese día tendrá coros y Pase del Niño a las 15:00.

La Floresta Viva, la Feria Navideña El Calzado y las villas navideñas del norte y sur de la ciudad también continuarán con conciertos y actividades hasta la tarde.

Con esta agenda, Quito ofrece un fin de semana marcado por la música, la tradición y el encuentro ciudadano, en distintos puntos de la capital y con propuestas que combinan cultura, comercio y celebraciones propias de la temporada.