Karol G y David Guetta recibirán estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood

Karol G y David Guetta serán homenajeados con una estrella en Hollywood

La cantante colombiana Karol G y el DJ francés David Guetta recibirán una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como parte de la Clase 2027.

La lista, anunciada por la Cámara de Comercio de Hollywood, también incluye a reconocidas figuras y agrupaciones de la música que serán homenajeadas por su trayectoria y contribución a la industria.

Una lista con grandes nombres de la música

Entre los artistas seleccionados también aparecen The Ramones, Grandmaster Flash, Sia, Smashing Pumpkins, Linkin Park y Lil Wayne.

El reconocimiento será entregado también, de manera póstuma, al cantante estadounidense de música country Waylon Jennings, quien falleció en 2002.

La lista incluye además al compositor Marc Shaiman, conocido por su trabajo en películas y producciones musicales.

Karol G y su impacto internacional

La artista colombiana, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, se ha consolidado como una de las principales figuras de la música urbana y el reguetón a nivel internacional.

A lo largo de su carrera, Karol G ha alcanzado los primeros lugares de las listas musicales y ha recibido múltiples reconocimientos por sus producciones y colaboraciones con artistas internacionales.

Su estrella en Hollywood se suma a una trayectoria marcada por el crecimiento de la música latina en la escena global.

David Guetta y una trayectoria en la música electrónica

El francés David Guetta es uno de los DJ y productores más reconocidos de la música electrónica.

Con una carrera de más de dos décadas, ha colaborado con artistas de distintos géneros y ha llevado la música electrónica a las principales listas internacionales.

La fecha de cada ceremonia individual para la colocación de las estrellas será anunciada posteriormente por la Cámara de Comercio de Hollywood.