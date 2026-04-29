¡Sold out! Karol G anuncia segundo concierto en Quito: ¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Karol G dará dos conciertos en Quito como aprte de su gira 'Viajando por el mundo'.

La colombiana Karol G anunció una segunda fecha para su segundo concierto en Quito, luego de que este miércoles 29 de abril de 2026 se terminarán las entradas para el primer show.

'La Bichota' se presentará en Quito, en el Estadio Olímpico Atahualpa. Su segundo concierto será el 16 de enero de 2027.

La segunda fecha fue anunciada luego de que se agotaran las entradas para su primera fecha, prevista para el 15 de enero de 2027.

La preventa exclusiva con tarjetas Mastercard de Banco Pacífico arrancó este miércoles 29 de abril desde las 10:00 a través de la página web de Ticketshow y en los puntos físicos, donde se registraron largas filas.

La gira de la colombiana arrancará en Estados Unidos en julio de 2026 y terminará en julio de 2027 en Milán, según los detalles que compartió la cantante en sus redes sociales.

Además, Karol G destacó que se confirmarán shows en otras ciudades del mundo.

'Viajando por el mundo' es una canción de Karol G en colaboración con el grupo Manu Chao, lanzada en su álbum 'Tropicoqueta' en 2025. Esta da la vida a su gira mundial

Conoce el precio de las entradas:

General: USD 40

VIP: USD 75

Fan: USD 110

Palco: 150

Cancha: USD 180

Outpt Box: USD 220

Front Box: USD 280

200 Copas Pit: 350

Los precios de las entradas para el concierto de Karol G varían según la ubicación de los asistentes al escenario.