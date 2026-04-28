Taylor Swift no busca a sus exparejas en sus letras: "Él no escribió el tema, lo hice yo"

La artista asegura que no se inspira en sus ex parejas para escribir.

La cantautora estadounidense Taylor Swift tachó de "raro" el afán de algunos de sus seguidores y de la opinión pública por someter sus letras a "pruebas de paternidad" para adivinar sobre qué expareja está escribiendo.

"Ese tipo no escribió la canción. Lo hice yo", sentenció Swift durante una entrevista con The New York Times.

Inspiración de Taylor Swift para escribir

Durante la charla, Swift explicó que sus vivencias han dado forma a las historias que cuenta en sus temas, pero también ha usado como fuente de inspiración la mitología, fábulas, libros, películas y personajes inventados.

La artista habló de sus 'rant bridge' (un puente musical de desahogo o queja), una herramienta narrativa que utiliza para intensificar la emoción.

La estrella busca transmitir "la mayor intensidad posible"

Swift confesó que le encanta escribir este tipo de partes vocales rápidas, detallando que sirven para retroceder, ver la perspectiva completa y revelar el verdadero cuadro de la historia.

"Quieres que este puente del desahogo transmita con la mayor intensidad posible la emoción que intentas establecer a lo largo de la canción", anotó la cantautora.

La multipremiada estrella también reflexionó sobre cómo, desde muy temprana edad, su amor por cantar y tocar instrumentos la llevó a darse cuenta de que la composición sería un pilar fundamental de su vida.