Johnny Depp hizo una aparición sorpresa durante la Comic-Con 2026

Esta aparición forma parte de una campaña promocional.

Johnny Depp paralizó la San Diego Comic-Con 2026 con una inesperada aparición el 23 de julio de 2026.

El actor asistió completamente transformado e irreconocible en su nuevo personaje, Ebenezer Scrooge, como parte de una campaña de marketing de Paramount Pictures.

Emergió inicialmente de una instalación interactiva que recreaba una villa navideña victoriana del siglo XIX en el distrito Gaslamp Quarter de San Diego

Posteriormente se trasladó al legendario Hall H de la convención. Salió a oscuras con una vela e interpretó un monólogo manteniéndose en personaje.

Lanzamiento de Ebenezer: A Christmas Carol

Fiel a su estilo camaleónico, Depp lució prótesis faciales, sombrero de copa y abrigo negro. Respondió de manera gruñona a los fanáticos con frases icónicas de la obra literaria como "¡Humbug!" ("¡Tonterías!").

La aparición sirvió para lanzar el primer tráiler de Ebenezer: A Christmas Carol, una reinterpretación de terror gótico y tintes psicológicos del clásico de Charles Dickens, dirigida por el cineasta Ti West.

La película tiene fijado su estreno en salas de cine para el 13 de noviembre de 2026.