El futbolista Lamine Yamal celebra el cumpleaños de Nicki Nicole ¿confirmado el romance?

Lamine Yamal (derecha), estrella del FC Barcelona de España junto a la cantante argentina Nikki Nicole, durante el cumpleaños 25 de la artista.

Lamine Yamal brilla en las canchas de fútbol como la figura indiscutible del Barcelona de España. Nicki Nicole sobresale en el reguetón y pop urbano. Las dos personajes mediáticos han sido vistos continuamente juntos, alimentando la posibilidad de un romance.

Yamal tiene 18 años, mientras que la cantante cumplió 25 años, en la jornada del 25 de agosto del 2025. El campeón con España de la Eurocopa en el 2024 posteó en su instagram @lamineyamal, con 37,8 millones de seguidores, una historia en la que aparece junto a Nicki Nicole, en una postal romántica.

Rosas, globos y una evidente cercanía se reflejan en la fotografía del futbolista del club catalán. Inmediatamente después de publicada, la gráfica se volvió viral. La artista reposteó la imagen acompañada de cinco corazones con fuego.

Lamine Yamal (al fondo con gorra) ha sido visto en reiteradas ocasiones por los 'papparazis' junto a la joven estrella de la música urbana. Todavía no se ha confirmado un romance. EFE

Antes, Yamal y Nicole fueron vistos paseando en Mónaco. El 13 de julio, cuando el deportista celebró su cumpleaños 18, Nicole fue una de las invitadas a la fiesta, en la que también estuvieron el productor musical Bizarrap y el reggaetonero colombiano Ryan Castro.

Nicki Nicole también ha sido vista en el estadio apoyando a Lamine. Ocurrió durante la disputa del trofeo Joan Gamper, en donde vistió una camiseta del equipo blaugrana, con el nombre de Lamine, en la espalda.