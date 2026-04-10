Últimas entradas para el concierto de Laura Pausini en el Coliseo Rumiñahui

La cantante italiana Laura Pausini, durante el concierto de su gira Yo Canto World Tour ofrecido este lunes en el Movistar Arena, en Madrid.

La cantante italiana Laura Pausini se presentará en Quito el próximo 24 de abril de 2026, como parte de su gira Yo Canto World Tour.

El concierto está programado para las 20h00 en el Coliseo General Rumiñahui, uno de los escenarios más importantes del país.

A pocos días del evento, la expectativa crece entre sus seguidores, ya que se trata de una de las giras más importantes del año en Latinoamérica.

¿CÓMO VAN LAS ENTRADAS?

Según la plataforma oficial de venta, las entradas aún están disponibles, aunque:

Algunas localidades ya presentan alta demanda

​Otras zonas comienzan a agotarse progresivamente

Promotores del evento han advertido que “algunas localidades ya están agotadas”, por lo que recomiendan adquirir los boletos con anticipación.

LOCALIDADES DISPONIBLES

El concierto cuenta con varias zonas habilitadas, entre ellas:

General

Golden

Butaca

Los precios varían según la ubicación y experiencia dentro del recinto. Puedes comprar aquì: https://www.ticketshow.com.ec