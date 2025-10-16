Un año sin Liam Payne: fans de One Direction se reúnen en homenaje en Argentina

Fanáticos de Liam Payne se reunieron en Buenos Aires, Argentina, para recordar un año de su muerte.

Decenas de fanáticos se reunieron la tarde de este jueves 16 de octubre de 2025 frente al hotel CasaSur de Buenos Aires, Argentina, para conmemorar un año de la muerte de Liam Payne.

El encuentro fue organizado por la comunidad 'Forever LP Latam', en el que agrupan fanáticos de One Direction de todo el continente.

Con velas, flores y canciones los fanáticos recordaron a Payne, exintegrante del grupo One Direction, quien falleció en ese hotel un año atrás.

Los fanáticos del músico británico corearon sus canciones, entregaron ofrendas y leyeron cartas de otros seguidores de todo el mundo.

La puerta del hotel donde murió Payne ha sido convertida en un muro de recuerdos con peluches, regalos y libros en honor a su carrera musical.

"Tu legado es una obra maestra de amor, la melodía más genuina que hizo bailar y cantar a millones de corazones desesperados”, cerraron el homenaje los fanáticos.

Liam Payne murió a los 31 años al caer en un patio interior del hotel argentino después de haber consumido alcohol y drogas combinados con antidepresivos.

La autopsia reveló que su muerte fue causada por politraumatismos y hemorragia interna y externa.

Sin embargo, las autoridades argentinas procesaron a cinco personas por su muerte. El mánager, el jefe de la recepción y la encargada del hotel fueron sobreseídos.

Mientras que dos hombres permanecen en prisión y son acusados de haber vendido drogas al cantante días antes de su muerte.