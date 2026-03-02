'Pagaría buen dinero por ver a Delfín en vivo' Luisito Comunica baila al ritmo de Delfín Quisphe

El famoso youtuber mexicano 'Luisito Comunica' baila y encanta a sus seguidores al ritmo del cantante ecuatoriano Delfín Quisphe.

En un video colgado en sus redes sociales el youtuber sostuvo que estaría dispuesto a pagar un buen dinero para ver en vivo a Delfín.

Al ritmo de uno de sus más sonado temas el famoso influencer se animó a realizar el 'pasito de Delfín'.

Luisito bromeó sobre un eventual concierto de regreso del cantante, al que describió como un “show post cárcel”.

Recordó que, según la información que tenía, Delfín Quishpe había sido condenado en 2021 a cinco años de prisión.

Y efectivamente, el exalcalde de Guamote, fue condenado por la Sala Penal de la Corte de Justicia de Chimborazo el 18 de noviembre del 2021 a cinco años de cárcles por tráfico de influencias.

A Quishpe se le ratificó -en segunda instancia- la condena por la compra de productos de bioseguridad contra el Covid-19 (mascarillas, amonio cuaternario, guantes, entre otros) con un sobreprecio de USD 96.608 más IVA.