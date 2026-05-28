Tim Payne ya es una leyenda viral del Mundial 2026

Tim Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda, se transformó inesperadamente en uno de los nombres más virales rumbo al Mundial 2026 luego de que el creador de contenido argentino Valen Scarsini (@elscarso) iniciara una campaña para convertir al “jugador menos conocido” del torneo en una estrella de internet.

El futbolista del Wellington Phoenix tenía apenas unos 4 mil seguidores en Instagram, pero en cuestión de días superó el medio millón y se volvió tendencia mundial.

La dinámica explotó en TikTok e Instagram, donde miles de usuarios comenzaron a comentar sus publicaciones, crear memes y hasta frases como “No Payne, no gain” o “Todos arriba de la Payneta”.

El propio Payne reaccionó sorprendido al fenómeno y agradeció públicamente el apoyo recibido: “Gracias, hermano”, le escribió al influencer argentino tras descubrir por qué sus redes sociales estaban explotando.

Ahora, el defensor neozelandés llegará al Mundial no solo como jugador de los All Whites, sino como uno de los personajes más comentados en redes antes del inicio del torneo.