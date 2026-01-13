El 2026 tendrá dos martes 13, ¿por qué se relaciona esta fecha con la mala suerte?

El 2026 tiene la particularidad que en el mes de enero y octubre habrá dos martes 13; también, tendrá tres viernes 13, otra fecha que los supersticiosos asocian con la mala fortuna.

La asociación de esta fecha a la mala suerte se remonta siglos atrás con el nacimiento del imperio romano. En el imperio cada día de la semana estaba dedicado a un dios y se relacionaba con lo que este representaba.

Marte, el dios de la guerra y la destrucción significaba violencia y otro asuntos asociados a la bienaventuranza y por ello este día quedó consagrado a esta divinidad.

A esta tradición se sumó la caída de Constantinopla (actual Estambul) el martes 29 de mayo de 1453, momento en el que fue conquistada por el Imperio Otomano. La caída de la ciudad, capital del imperio romano en oriente marcó el fin del Imperio Bizantino y el inicio de una nueva era en la historia europea y el cristianismo.

A estos datos históricos se suma la tradición religiosa que asocia el número 13 con hechos negativos en el catolicismo. Por ejemplo en las Sagradas Escrituras el número 13 se vincula a momentos trágicos como, que junto a Jesús eran 13 los asistentes de la última cena, previo a su crucifixión.

También, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis se registra la primera mención al Anticristo. “Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía siete cabezas y diez cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia”, dice el Apocalipsis 13:1.

Otras de las relaciones a este número es la carta 13 del Tarot que representa a la Muerte.

¿Y el viernes 13?

El viernes 13, que este año se registrarán en los meses de febrero, marzo y noviembre; también se asocia con un día de mala suerte.

La connotación religiosa también está relacionada con el número en la Biblia y el día a la Pasión de Cristo que ocurrió un Viernes Santo y culminó en su muerte.

La mala fama de este día y número se profundizó por un artículo escrito en la revista Revue de París por el Marquis de Salvo donde se narró la historia de un conde siciliano que mató a su hija un viernes 13; “¡Siempre es el día viernes y el número 13 que traen mala suerte!“, escribió Salvo.