Falso profeta Eboh Noah dice que el mundo no se acabó el 25 de diciembre porque él intercedió

Profeta Eboh Noah organiza fiesta para celebrar que no llegó el diluvio que anunciaba

El profeta Eboh Noah de Ghana había anunciado a inicios de diciembre que el día 25 habría un gran diluvio mundial que duraría cerca de tres años y acabaría con la humanidad.

El hombre que aseguró que "Dios le habló" empezó la construcción de ocho arcas para salvar a sus seguidores y donantes.

El jueves 25 de diciembre llegó y su predicción no se cumplió y en redes sociales, donde es muy activo, aseguró que no empezó el diluvio en Navidad, gracias a que 'él le pidió a Dios que lo frene'.

Para celebrar el acontecimiento preparó una agenda de fiesta para sus seguidores a quienes invitó a seguir donando.

Su predicción se hizo viral en Internet y recibió toda clase de críticas e incluso hay quienes sostienen que las autoridades deberían investigar su accionar por que consideran que es una estafa a sus seguidores.