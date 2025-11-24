'No está tan bien'; Miss Jamaica permanece en unidad de cuidados intensivos tras caída

Miss Jamaica sufrió una aparatosa caída en la gala previa a la final del certamen.

Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo, cayó de manera precipitada en la gala preliminar del certamen. Su estado de salud es delicado y se mantiene en la Unidad de Cuidados Intensivos.

"Gaby no está tan bien como esperábamos, pero el hospital continúa tratándola como corresponde", dijo su familia a la organización jamaiquina de Miss Universo el 21 de noviembre de 2025.

Su madre y hermana se trasladaron a Tailandia para acompañar a la reina de belleza mientras permanece internada en un hospital de Bangkok.

Según un comunicado de la organización de Miss Universo Jamaica, el personal médico indicó que Henry deberá permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital por, al menos, siete días.

La organización hizo un llamado a sus compatriotas y seguidores para que se mantengan en oración por la candidata que representó a su país en la edición 74 del reinado de belleza más grande del mundo.

Asimismo, la organización jamaiquina pidió no compartir información falsa o negativa sobre la salud de Henry que "pueda causar más angustia a la familia".

Miss Jamaica sufrió una aparatosa caída mientras desfilaba en la gala preliminar, en Tailandia. El equipo de la organización auxilió a Henry de inmediato. La modelo tuvo que ser retirada de la sala en una camilla.

Henry caminó con mucha seguridad luciendo un vestido largo de color naranja y lleno de brillantes. Una especie de capa con tonos degradados la acompañaron en la pasarela.

La jamaiquina de 28 años fue trasladada a un hospital en Bangkok donde fue atendida enseguida. De primer momento se descartaron fracturas y se aseguró que su estado no era grave.