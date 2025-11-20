Fátima Bosch de México es la nueva Miss Universo 2025; Nadia Mejía no ingresó al top 30

Olivia Yace, Fatima Bosch, Stephany Abasali Ahtisa Manalo y Praveenar Singh fueron las finalistas del Miss Universo 2025

La mexicana Fátima Bosch se coronó como la nueva Miss Universo 2025, este jueves 20 de noviembre en el Impact Challenger Hall de Tailandia. La ecuatoriana Nadia Mejía no ingresó al top 30.

Bosch tuvo protagonismo desde el inicio del certamen tras protagonizar una polémica con Nawat Itsaragrisil, el empresario tailandés contratado por la organización Miss Universo (MUO) para realizar el evento.

¿Quién es la nueva Miss Universo?

La nueva Miss Universo tiene 25 años. Estudió Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana y también tiene estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), en Milán, Italia, y en el Lyndon Institute en Estados Unidos.

Incursionó en el mundo de los certámenes de belleza desde muy joven. En 2018 obtuvo el título de Flor Tabasco, una tradición vinculada a los certámenes de belleza en Tabasco.

Su historia conectó con el mundo. Durante varias entrevistas, Fátima Bosch contó que fue víctima de bullying en su infancia. Además reveló que ha vivido con TDAH y dislexia.

La corona universal regresa a México después de cinco años. La mexicana Andrea Meza se coronó como Miss Universo en 2020 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida de Estados Unidos.

La nueva reina sucede a la danesa Victoria Kjaer, quien obtuvo el título en 2024 en México y durante su año de reinado visitó cerca de 30 países como imagen de la organización.

Durante las últimas semanas, las delegadas de 120 países participaron en entrevistas con el jurado, recorridos, sesiones de fotos con marcas y la gala preliminar. Todas estas actividades sumaron puntos para definir a la ganadora.

La representante ecuatoriana de 29 años tuvo una destacada participación en Tailandia y ha conquistado las redes sociales con su trajes en cada actividad. Además destacó en la preliminar con el traje típico que representó al piquero de patas azules y con su pasarela en un traje de baño amarillo y vestido celeste.

Tailandia y México se tomaron las manos Costa de Marfil, Filipinas y Venezuela fueron electas cuarta, tercera y segunda finalista, respectivamente. La corona se definió entre Tailandia y México. Fátima Bosch se coronó como la nueva miss universal.

Las cinco finalistas respondieron las preguntas La primera en escoger la pregunta del jurado fue la candidata de Tailandia. Luego contestó Filipinas, Venezuela, México y Costa de Marfil. Para definir a la ganadora todas respondieron una misma pregunta.: "Si usted gana el Miss Universo, ¿cómo utilizará la plataforma para inspirar a las nuevas generaciones?.

Desfile en traje de gala definió al top 5 La elegancia y belleza marcaron la pasarela en el traje de gala. Praveenar Singh de Tailandia, Ahtisa Manalo de Filipinas, Stephany Abasali de Venezuela, Fátima Bosch de México y Olivia Yacé de Costa de Marfil.

Chile, Colombia, Venezuela... en el top 12 Las candidatas desfilaron en traje de baño. Su pasarela definió al top 12 que disputará la corona. Las aspirantes que realizarán su segunda pasarela son: Chile, Colombia, Cuba, Guadalupe, México, Puerto Rico, Venezuela, China, Tailandia, Malta, Filipinas y Costa de Marfil.

Top 30 con 13 latinas Las representantes de India, Guadalupe, China, Tailandia, República Dominicana, Brasil, Ruanda, Costa de Marfil, Colombia, Países Bajos, Cuba, Bangladesh, Japón, Puerto Rico, Estados Unidos, México, Filipinas, Zimbabue, Costa Rica, Malta, Chile, Canadá, Latina, Croacia, Venezuela, Guatemala, Palestina, Nicaragua, Francia y Paraguay.

Nadia se presenta con fuerza en Tailandia A las 20:09 (Hora Ecuador) se presentó Miss Universo Ecuador, Nadia Mejía, gritando su nombre y el de su país. Todas usaron un traje plateado.