¿Quién es Nicki Nicole, la nueva novia del jugador del FC Barcelona Lamine Yamal?

Nicki Nicole estuvo presente en la alfombra roja de los Premios Latin Grammy de 2022.

Lamine Yamal, la joven estrella del F.C. Barcelona, confirmó su relación con la cantante argentina Nicki Nicole, este lunes 25 de agosto del 2025. Yamal publicó en Instagram una fotografía romántica durante la fiesta de cumpleaños número 25 de la artista.

En la imagen, el delantero de 18 años aparece abrazando a Nicole y apoyando su cabeza sobre la de ella. Los seguidores interpretaron ese gesto como la confirmación de su noviazgo.

Los rumores de que había una relación entre ellos comenzó a tomar fuerza en julio pasado, cuando ella acudió a la fiesta de mayoría de edad del futbolista, en Rocafonda, en España.

¿Quién es Nicki Nicole?

Detrás de este nombre artístico está Nicole Denise Cucco, cantante de Rosario, Argentina. A sus 25 años ya se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la música urbana latina.

Su ascenso comenzó en 2019 con el éxito 'Wapo traketero' y alcanzó proyección internacional tras su colaboración con Bizarrap en la BZRP Music Session #13, que acumula más de 246 millones de reproducciones en YouTube.

Desde entonces, Nicki Nicole ha compartido escenario y estudio con figuras como Aitana, Rels B, Bad Gyal y Bizarrap.

Además ha logrado reconocimientos como los Spotify Awards, dos Premios Carlos Gardel y un Los 40 Music Awards, además de múltiples nominaciones a los Grammy Latinos, a los MTV Europe Music Awards y MTV Millenial Awards.