Nadia Mejía brilla en el Miss Universo con un vestido hecho con conchas esmeraldeñas

El traje fue hecho con conchas marinas seleccionadas una a una de las playas de Esmeraldas.

La participación de Nadia Mejía en el certamen Miss Universo 2025, que se desarrolla en Tailandia, continúa generando atención internacional. La representante ecuatoriana no solo ha sobresalido por su desempeño en las actividades previas al concurso, sino también por el vestuario que ha utilizado para promocionar la identidad del país.

Durante un evento realizado el jueves 13 de noviembre de 2025, Mejía apareció con un traje confeccionado a partir de conchas marinas recolectadas en las playas de Esmeraldas, una propuesta que combinó elementos naturales con diseño contemporáneo.

La pieza, en tono blanco lino, presenta una estructura superior con forma de concha, mientras que la parte inferior corresponde a un diseño corto que mantiene la estética fresca del conjunto.

Uno de los elementos que más llamó la atención fueron los colgantes laterales compuestos por decenas de conchas seleccionadas individualmente. Estos detalles fueron tejidos y ensamblados a mano, según explicó el diseñador Edgar Rey, creador del atuendo.

Rey, especialista en artes visuales y alta costura, señaló en redes sociales que los adornos fueron elaborados con hilos de lino y técnicas artesanales.

“Este vestido es una obra de arte que muestra la belleza de nuestras playas y el talento de nuestra gente”, señaló el equipo de Mejía sobre la propuesta. El diseñador también destacó la importancia de llevar al escenario internacional un trabajo inspirado en los recursos y tradiciones locales: “Creamos magia desde nuestras playas ecuatorianas al mundo”, escribió en la cuenta de la candidata.

La presentación del traje se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada y reforzó la presencia cultural del país en el certamen, a pocos días de la gala final.