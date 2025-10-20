Ellas son las 10 candidatas que buscan la corona de Reina de San Francisco de Quito 2025 - 2026

Quito se prepara para las fiestas de fundación, que se conmemora cada 6 de diciembre. La elección de la Reina de San Francisco de Quito 2025 - 2026 marca el inicio de esta celebración.

La Fundación Reina de Quito develó los nombres de las 10 jóvenes escogidas para disputar la corona de la nueva soberana de la capital. Doménica Jarrín fue la encargada de vissitar a cada una para dar la noticia.

Las candidatas tienen entre 19 y 26 años y son solteras. Además, cada una presentó un proyecto social para ayudar a jóvenes vulnerables.

La presentación oficial será el jueves 6 de noviembre de 2025 en el Centro de Arte Contemporáneo. Mientras que el jueves 27 de noviembre se conocerá a la nueva Reina de San Francisco de Quito.

Las jóvenes seleccionadas son:

Antonella Bardellini

Andrea Beltrán

Nicole Castro

Paula Endara

Astrid Flores

Daniela Foyain

Valentina Preciado

María Emilia Sánchez

Maria Cristina Andrade