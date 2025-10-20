Ellas son las 10 candidatas que buscan la corona de Reina de San Francisco de Quito 2025 - 2026
La elección de la Reina de San Francisco de Quito da inicio a las fiestas de fundación de la capital. La coronación será el 27 de noviembre.
Doménica Jarrín terminará su reinado el 27 de noviembre del 2025.
Actualizada:
20 oct 2025 - 19:43
Quito se prepara para las fiestas de fundación, que se conmemora cada 6 de diciembre. La elección de la Reina de San Francisco de Quito 2025 - 2026 marca el inicio de esta celebración.
La Fundación Reina de Quito develó los nombres de las 10 jóvenes escogidas para disputar la corona de la nueva soberana de la capital. Doménica Jarrín fue la encargada de vissitar a cada una para dar la noticia.
Las candidatas tienen entre 19 y 26 años y son solteras. Además, cada una presentó un proyecto social para ayudar a jóvenes vulnerables.
La presentación oficial será el jueves 6 de noviembre de 2025 en el Centro de Arte Contemporáneo. Mientras que el jueves 27 de noviembre se conocerá a la nueva Reina de San Francisco de Quito.
Las jóvenes seleccionadas son:
- Antonella Bardellini
- Andrea Beltrán
- Nicole Castro
- Paula Endara
- Astrid Flores
- Daniela Foyain
- Valentina Preciado
- María Emilia Sánchez
- Maria Cristina Andrade
- Joanne Wells
