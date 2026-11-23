Paulo Londra durante su presentación en el Sueños Festival, en Chicago, Estados Unidos.

Paulo Londra regresará a Ecuador y ofrecerá un conciertó único el sábado 5 de junio de 2027 en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

El artista argentino publicó un video en su cuenta de Instagram este lunes 23 de noviembre en el que anunció su gira internacional.

En el video, el cantante presentó los países que formarán parte de su gira de 2027, en los que incluyó Ecuador.

Esta gira servirá de escenario para que Londra, que fue reconocido con las Gaviotas de Oro y Plata en el Festival de Viña del Mar, presente su más reciente álbum, "entre CIELOS".

Según los organizadores del concierto, Paulo Londra ofrecerá un repertorio que combinará canciones de esta producción con algunos de los temas que marcaron su carrera, como:

'Adán y Eva'.

'Tal vez'.

'Nena Maldición'.

'Plan A'.

'Forever Alone'

Entradas y localidades

La venta de boletos está prevista para el miércoles 25 de noviembre a partir de las 10:00, a través de TicketShow.

Estas son las localidades y sus precios anunciados:

General: 30 dólares.

30 dólares. VIP: 45 dólares.

45 dólares. Fan: 75 dólares.

75 dólares. Palco: 90 dólares.

90 dólares. Output Box: 110 dólares.

110 dólares. Front Box: 140 dólares.

Los valores no incluyen IVA ni el costo por servicio.