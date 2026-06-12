Periodista argentino abandonó transmisión en vivo para tomarse foto con Shakira

El periodista deportivo argentino Marcelo Benedetto dejó su transmisión en vivo en la cancha de fútbol para acercarse a Shakira.

Durante la cobertura de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, el comunicador vio a la cantante, avisó a sus colegas y logró eludir la seguridad para conseguir una selfie con la cantante.

La situación desató todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Mientras algunos televidentes criticaron su actitud "poco profesional", otros celebraron su espontaneidad asegurando que ellos habrían hecho exactamente lo mismo.

Tras notar el hecho, la colombiana accedió amablemente a tomarse la foto con el periodista.