Premios Juventud 2026 llega por primera vez a España ¿dónde verlo?
La gala se celebrará este jueves 3 de septiembre en Marbella y podrá seguirse en vivo desde Ecuador a partir de las 19:00.
Los Premios Juventud darán un paso a un hito histórico, dejarán de realizarse en Latinoamérica y se trasladan a España.
Cortesía.
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Actualizada:
03 sep 2026 - 11:56
Los Premios Juventud 2026 harán historia este jueves 3 de septiembre. Por primera vez en sus 23 años, la ceremonia se celebrará en Europa, con Starlite Marbella, España, como escenario.
¿A qué hora ver Premios Juventud en Ecuador?
La gala comenzará a las 19:00, hora de Ecuador, y tendrá transmisión en vivo para Latinoamérica, Estados Unidos y España. La señal llegará a más de 150 países.
En Ecuador podrás verlo a través de la plataforma ViX y el canal oficial de Univisión en YouTube.
Más de 250 artistas invitados
La ceremonia reunirá a más de 250 artistas y 3 500 asistentes, además de una veintena de presentaciones musicales.
Entre los artistas anunciados están Marc Anthony, Camilo, Christian Nodal, Wisin, Yandel, Farruko, Quevedo, Morat, Ángela Aguilar, Kenia Os y Greeicy, entre otros.
Premios Juventud nació en Miami en 2004 y posteriormente tuvo como sedes Puerto Rico y Panamá. Marbella se convierte ahora en la primera ciudad europea en recibir la premiación.
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