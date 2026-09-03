Premios Juventud 2026 llega por primera vez a España ¿dónde verlo?

Los Premios Juventud darán un paso a un hito histórico, dejarán de realizarse en Latinoamérica y se trasladan a España.

Los Premios Juventud 2026 harán historia este jueves 3 de septiembre. Por primera vez en sus 23 años, la ceremonia se celebrará en Europa, con Starlite Marbella, España, como escenario.

¿A qué hora ver Premios Juventud en Ecuador?

La gala comenzará a las 19:00, hora de Ecuador, y tendrá transmisión en vivo para Latinoamérica, Estados Unidos y España. La señal llegará a más de 150 países.

En Ecuador podrás verlo a través de la plataforma ViX y el canal oficial de Univisión en YouTube.

Más de 250 artistas invitados

La ceremonia reunirá a más de 250 artistas y 3 500 asistentes, además de una veintena de presentaciones musicales.

Entre los artistas anunciados están Marc Anthony, Camilo, Christian Nodal, Wisin, Yandel, Farruko, Quevedo, Morat, Ángela Aguilar, Kenia Os y Greeicy, entre otros.

Premios Juventud nació en Miami en 2004 y posteriormente tuvo como sedes Puerto Rico y Panamá. Marbella se convierte ahora en la primera ciudad europea en recibir la premiación.