QuitoFest 2025 se adelanta; ¿cuándo se conocerá la cartelera del festival internacional?

El QuitoFest es uno de los eventos más esperados por las fiestas de la capital.

QuitoFest 2025 adelanta su fecha. El Festival Internacional de Música, uno de los eventos más grandes y esperados por los quiteños y sus visitantes, modifica su agenda para este año.

La noticia se confirmó durante el programa radial 'Frecuencia Quiteña' del lunes 10 de noviembre del 2025. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, tuvo una llamada con Rodrigo Padilla, organizador y miembro fundador del 'Quitofest'.

Padilla confirmó que el festival se desarrollará el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre en el parque Bicentenario. También adelantó que se presentarán 36 bandas y se realizarán dos escenarios para las tres jornadas de música para todo público.

El Alcalde de Quito anunció que la próxima semana, el 17 de noviembre, se dará a conocer el cartel completo del festival. Mientras que Rodrigo Padilla señaló que en esta edición participarán 12 bandas internacionales y contará con invitados especiales, como representantes de Rock al Parque (Bogotá), Vive Latino (México) y de instancias culturales de España y Colombia.

Pabel Muñoz además destacó que en esta edición es la primera vez que se realizan audiciones en vivo y con la presencia de público. Una actividad que se prevé repetir los próximos años.

Las bandas que fueron elegidas de un grupo de 670 son: